Diplômée de l’Université Laval en Kinésiologie en 2016, ainsi que de l’Académie de massage scientifique en 2015, j’ai ensuite travaillé plusieurs années en clinique de réadaptation physique.

Depuis la fin de mes études, je tiens à rester à l’affût des nouveautés en matière de thérapie manuelle et à me perfectionner par le biais de formations continues.





La rigueur professionnelle, l’écoute attentive et l’empathie sont au cœur de ma pratique. Je construis le plan de traitement conjointement avec mon patient et je mobilise toutes mes ressources pour analyser sa situation, ses besoins et atteindre ses objectifs.





Je n’hésite pas à référer vers les bons professionnels de la santé (physiothérapeute, ostéopathe, médecin, chiropraticien, etc.) au besoin et à collaborer avec ceux-ci pour prendre en charge la condition de mes patients de façon optimale.





Au plaisir de prendre soin de vous!